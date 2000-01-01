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Коронавирус: в Китае рухнула гостиница с людьми на карантине | Фото:08.03 12:30   MIGnews.com

Коронавирус: в Китае рухнула гостиница с людьми на карантине

В результате обрушения гостиницы в китайском городе Цюаньчжоу, использовавшуюся в качестве карантинной зоны, погибли по меньшей мере десяток людей, и еще 23 человека на данный момент остаются под завалами.

Об этом в воскресение, 8 марта, сообщает китайское информагентство "Синьхуа" со ссылкой на данные, полученные от местных властей.

Помимо десятерых погибших спасатели извлекли из-под завалов 38 человек, которых отправили в ближайшие больницы.

Стоит отметить, что медики, эвакуировавшие раненных, были одеты в защитные очки и маски, а также белые комбинезоны биологической защиты. На момент обрушения в здании находился 71 человек, 58 из которых были помещены на карантин.

Местная полиция уже вызвала владельца здания для дачи показаний.


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