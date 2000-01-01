08.03 18:28 MIGnews.com

В Молдове впервые диагностировали коронавирус

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На территории Молдовы официально подтвержден первый случай диагностирования смертоносного китайского коронавируса COVID-2019.Об этом вечером субботы, 7 марта, сообщила пресс-служба местного министерства здравоохранения.По данным чиновников, 48-летняя женщина госпитализирована после возвращения из Италии, являющейся на сегодняшний день крупнейшим очагом эпидемии за пределами Азии."Женщину забрали из аэропорта. У нее диагностирована двусторонняя пневмония, острая дыхательная недостаточность, лихорадка, кашель и общая слабость, что является очевидными признаками заражения смертоносной инфекцией", - заявили в здравоохранительном ведомстве.