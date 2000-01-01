08.03 10:25 MIGnews.com
Коронавирус в Израиле: один человек в критическом состоянии
Инфицированный коронавирусом 38-летний житель Восточного Иерусалима находится в критическом состоянии.
Об этом сообщает интернет-издание The Jerusalem Post со ссылкой на данные, полученные от медиков больницы Пория, что в городе Тверия.
Мужчину подключили к аппарату искусственного дыхания. Его состояние удалось стабилизировать, однако пациент до сих пор находится в тяжелом состоянии и страдает от крайне сильной горячки.
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