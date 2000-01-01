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Стрельба в американской школе: один убит, двое ранены | Фото:08.03 10:08   MIGnews.com

Стрельба в американской школе: один убит, двое ранены

В городе Бирмингем американского штата Алабама произошла стрельба в школе, в результате которой один человек погиб, а двое получили ранения.

Об этом в четверг, 8 марта сообщает местный портал Al.com со ссылкой на полицию, передает Arutz Sheva.

По словам главы департамента полиции Бирмингема Орландо Уилсона, в инциденте пострадали чернокожие юноша и 17-летняя Кортлин Аррингтон, впоследствии девушка скончалась. При этом Уилсон отметил, что не располагает информацией о третьем пострадавшем.

Как сообщают местные СМИ, в результате стрельбы был ранен еще один человек, не являющийся учеником, однако не известно насколько сильно он пострадал.



В пресс-службе полиции уточняют, что стрельба произошла "случайно": десятиклассник показывал одноклассникам оружие и оно случайно сработало.

В данный момент полиция проводит расследование по факту произошедшего. Но при этом не уточняется, проводились ли какие-либо задержания.

Напомним, месяц назад в средней школе города Паркленд (штат Флорида) произошла стрельба. 17 людей погибли и более 50 ранены. Стрелявшим оказался 19-летний Николас де Хесус Крус. Он был известен окружающим своим асоциальным поведением, однако власти не уделили этому должного внимания, и молодой человек смог заполучить оружие. Ему грозит смертная казнь
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