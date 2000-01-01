09.03 01:42 MIGnews.com

В Средиземном море потерпела куршение лодка с эмигрантами

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В Средиземном море разбилось судно с африканскими эмигрантами, сообщили в Международной организации по миграции.По его словам, в результате катастрофы пропали без вести 21 человек. При этом спасателям удалось спасти более 160 беженцев. Все они оказались выходцами из Западной Африки.Это уже второй подобный случай на этой неделе. Так, накануне ливийская береговая охрана помогла спастись еще 130 жителям Африки, бежавших из стран третьего мира в поисках лучшей жизни.Напомним, в 2017 году при попытке пересечь Средиземное море погибли свыше трех тысяч эмигрантов из Африки.