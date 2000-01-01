08.03 09:24 MIGnews.com

Количество эритрейских проституток резко увеличилось

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Подкомитет Кнессета по торговле женщинами и проституции провел слушания об отношении государства к жертвам работорговли и пыток на Синае. Первое такое заседание прошло в июле 2017 года. Тогда выяснилось, что около 200 эритрейских беженок в Тель-Авиве занимаются проституцией.Согласно оценкам неправительственных организаций, количество эритрейских проституток менее чем за год увеличилось на десятки процентов и сегодня проституцией занимаются 360 гражданок Эритреи.Представитель Центра по Борьбе с Торговлей Женщинами адвокат Ницан Кахана заявил: “Государство Израиль ничего не сделано для смягчения травмы этих женщин и практически обрекло их на проституцию. Неправительственные организации не знают, как помочь этим женщинам”.Представители неправительственных организаций выразили возмущение в связи с тем, что власти не оказывают должной помощи жертвам пыток на Синае, которых, по их данным, в Израиле насчитывается около 3 тысяч.