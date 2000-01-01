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Сверхсекретный документ ЦАХАЛа слит в сеть 08.03 08:40   MIGnews.com

Сверхсекретный документ ЦАХАЛа слит в сеть

Сверхсекретный документ ЦАХАЛа, подписанный министром обороны Авигдором Либерманом оказался в свободном доступе в интернете, сообщает израильская газета Гаарец.

В документе описываются возможности и операционные методы израильской армии. Гаарец указывает на то, что речь о “чрезвычайно серьезном нарушении секретности” и сильному удару по безопасности государства.

Два раздела документа описывают оружейную систему, само существование которой было засекречено. Даже название системы не может быть упомянуто согласно правилам израильской военной цензуры.

Пресс-служба ЦАХАЛа заявила, что начато расследование обстоятельств утечки.
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