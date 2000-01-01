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Скриншот с видео YouTube 08.03 08:35   MIGnews.com

Отравление в Солсбери: появились новые жертвы

Бывший российский разведчик Сергей Скрипаль, его дочь Юлия и один сотрудник полиции находятся в коме после отравления неизвестным веществом. Об этом сообщает телеканал Sky News, ссылаясь на источники.

В среду в британских СМИ появилась информация, что помимо экс-полковника ГРУ и его дочери, в больнице находится полицейский, который был задействован в операции реагирования на инцидент в Солсбери. Кроме того, по словам главы контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Марка Роули, от жертвами ядовитого химического вещества стали еще двое жителей города. Все пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Сергей Скрипаль с 1995 года, работая в главном разведывательном управлении (ГРУ) Генштаба, тесно сотрудничал с правительством Великобритании. Затем ушел из ГРУ и до 2003 года был сотрудником МИД Росии, а спустя какое то время он отошел от политики и начался бизнесом. В 2004 году его арестовали по обвинению в госизмене. Бывшего разведчика признали виновным и приговорили к 13 года лишения свободы. Но отсидев всего четыре года, Скрипаля помиловали и выслали в Великобританию по соглашению по обмену шпионами с США.

Ранее сообщалось, что правительство РФ потребовало от британских властей опровергнуть информацию о причастии к инциденту российских спецслужб, из-за отсутствия доказательств.
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