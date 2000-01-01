Отравление в Солсбери: появились новые жертвы

Бывший российский разведчик Сергей Скрипаль, его дочь Юлия и один сотрудник полиции находятся в коме после отравления неизвестным веществом. Об этом сообщает телеканал Sky News, ссылаясь на источники.
В среду в британских СМИ появилась информация, что помимо экс-полковника ГРУ и его дочери, в больнице находится полицейский, который был задействован в операции реагирования на инцидент в Солсбери. Кроме того, по словам главы контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Марка Роули, от жертвами ядовитого химического вещества стали еще двое жителей города. Все пострадавшие находятся в критическом состоянии.
Сергей Скрипаль с 1995 года, работая в главном разведывательном управлении (ГРУ) Генштаба, тесно сотрудничал с правительством Великобритании. Затем ушел из ГРУ и до 2003 года был сотрудником МИД Росии, а спустя какое то время он отошел от политики и начался бизнесом. В 2004 году его арестовали по обвинению в госизмене. Бывшего разведчика признали виновным и приговорили к 13 года лишения свободы. Но отсидев всего четыре года, Скрипаля помиловали и выслали в Великобританию по соглашению по обмену шпионами с США.