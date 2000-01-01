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В Восточной Гуте умер военный спецкор 09.03 05:20   MIGnews.com

В Восточной Гуте убит военный спецкор

В Восточной Гуте во время выполнения своих профессиональных обязанностей скончался сирийский военный корреспондент Хасан Бадран.

По информации СМИ, боевики обстреляли колонну, которая перевозила 300 семей, ехала она к южному выходу из Восточной Гуты, в населенный пункт Млеха, пишут Ведомости со ссылкой на сирийское нацагентство САНА.

Террористы открыли огонь из минометов по самому выходу, где находились родственники беженцев, более того, там находились несколько новостных съемочных групп российских и западных ТК, в том числе корреспондент РИА Новости.

Напомним Mignews.ru сообщал, двум детям удалось покинуть Восточную Гуту по гуманитарному коридору, несмотря на то что террористы вели по ним огонь.

5 марта, в Восточную Гуту (Сирия) все-таки прибыла первая колонна грузовиков с гуманитарной помощью от Организации Объединенных Наций.
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