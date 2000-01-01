08.03 18:59 MIGnews.com

Начался суд над подозреваемым в расчленении Ким Валль

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Датский изобретатель Петер Мадсен, подозреваемый в убийстве шведской журналистки, предстал перед судом в Копенгагене в четверг, 8 марта.Как известно, мужчина является подозреваемым по делу об убийстве Ким Валль, шведской журналистке, останки которой нашли летом прошлого года.В ходе слушания Петер Мадсен не признал себя виновным в смерти девушки, утверждая, что Валль умерла в результате несчастного случая, сообщает Би Би Си.Однако в то же время подозреваемый признает, что расчленил тело журналистки, похоронив останки в море.Изобретателю инкриминируют убийство журналистки, расчленение тела и изнасилование при отягчающих обстоятельствах.На протяжении нескольких недель суд планирует заслушать около 40 свидетелей. Вердикт ожидается в апреле этого года.