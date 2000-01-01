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Со счетов убитого Каддафи испарилось более €10 млрд 08.03 17:43   MIGnews.com

Со счетов убитого Каддафи испарилось более €10 млрд

ООН еще в 2011 году заморозила ливийские активы убитого Муаммара Каддафи, тем не менее, со счетов в Euroclear Bank в Бельгии в 2013-2017 годах исчезло больше €10 млрд евро.

Отметим, активы контролировало окружение свергнутого ливийского лидера. В сообщении пресс-службы финучреждения говорится, что на 29 ноября 2013 года, на четырех счетах находились €16,1 млрд, которые были открыты для Libyan Investment Authority и Libyan Foreign Investment Company.

Власти Бельгии обнаружили исчезновение львиной части этих денег осенью прошлого года, когда следствие по делу об отмывании средств хотело наложить арест на €16 млрд. Выяснилось, что на четырех счетах осталось чуть больше €5 млрд, пишет Страна.

По заявлению Минфина, Бельгия не принимала решений о размораживании этих счетов.

Справка. Муаммар Каддафи руководил Ливией более 40 лет и был убит повстанцами в октябре 2011 года.
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