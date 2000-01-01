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twitter.com 08.03 16:59   MIGnews.com

Израиль: полицейского отстранили за секс с проститутками

Полицейского израильской полиции арестовали и обвинили в незаконной сексуальной связи с двумя женщинами, у которых он брал показания. По информации израильских СМИ, женщины – уроженки одной из стран Восточной Европы, а в Израиле занимались проституцией.

Кроме того, сотрудник полиции подозревается в получении взяток и создании помех следствию.

Отмечается, что в течение последних нескольких недель полицейские центрального района Израиля, среди которых был и подозреваемый, занимались расследованием торговли людьми из Восточной Европы в Израиле.

Правоохранители собирали доказательства против банды, которая занималась торговлей людьми. В рамках расследования был арестован ряд подозреваемых, которым также были предъявлены обвинения.

Подозреваемый временно отстранен от должности. Ведется расследование.
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