Отравление в Maltings: офицер полиции пришел в себя
Председатель Министерства внутренних дел Великобритании Амбер Радд рассказал, что госпитализированный после отравления нервно-паралитическим веществом офицер полиции пришел в себя и впервые заговорил. По сей день экс-шпион РФ Сергей Скрипаль, и его дочь находятся в больнице.
"Двое лиц, которые и являлись целью нападения, как и ранее, находятся в жутко тяжелом состоянии. Тем не менее, полицейский разговаривает и идет на контакт, поэтому я более оптимистична относительно его состояния. Но пока рано что-то говорить - это нервно-паралитическое вещество. Мы по-прежнему относимся к этому очень серьезно", - сказала она, пишет The Guardian.