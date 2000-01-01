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Отравление в Maltings: офицер полиции пришел в себя 08.03 18:16   MIGnews.com

Отравление в Maltings: офицер полиции пришел в себя

Председатель Министерства внутренних дел Великобритании Амбер Радд рассказал, что госпитализированный после отравления нервно-паралитическим веществом офицер полиции пришел в себя и впервые заговорил. По сей день экс-шпион РФ Сергей Скрипаль, и его дочь находятся в больнице.

"Двое лиц, которые и являлись целью нападения, как и ранее, находятся в жутко тяжелом состоянии. Тем не менее, полицейский разговаривает и идет на контакт, поэтому я более оптимистична относительно его состояния. Но пока рано что-то говорить - это нервно-паралитическое вещество. Мы по-прежнему относимся к этому очень серьезно", - сказала она, пишет The Guardian.

Напомним Mignews.ru сообщал, что экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль был отправлен неизвестным ядом в Солсбери. Из торгового центра в Солсбери медики спешно забрали в больницу 66-летнего мужчину и женщину вдвое моложе него. Их состояние оценивалось как критическое.
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