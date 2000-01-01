08.03 13:58 MIGnews.com

Пожар на заводе в Хайфе: один погибший

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В четверг, 8 марта, вспыхнул пожар на алюминиевом заводе на улице Йекутиэль в Хайфском заливе, сообщает Arutz Sheva.В результате происшествия погиб 50-летний рабочий.По данным предварительного расследования, перед тем как произошло возгорание, мужчину ударило током. Пострадавший получил обширные ожоги всего тела и скончался до прибытия медиков.Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" констатировали его смерть.Издание отмечает, причины пожара не называются. К месту происшествия направлены расчеты пожарной охраны и следственная бригада.