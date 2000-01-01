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08.03 18:13   MIGnews.com

Иранку приговорили к двум годам за снятие хиджаба

Суд в Тегеране приговорил женщину, которая сняла хиджаб на одной из улиц иранской столицы, к двум годам лишения свободы.

Об этом в четверг, 8 марта сообщает агентство Associated Press со ссылкой на прокурора Аббас Джафари Долатабади.

Имя женщины, которой вынесли приговор не называется, пишет Associated Press.

По данным агентства, гражданку исламской республики задержали еще в конце декабря.

Покурор рассказал в интервью журналистам, что женщина пыталась призвать население к борьбе с коррупцией, публично снимая хиджабы.

Отметим, что чаще всего женщины, обнажившие голову в общественных местах в Иране, приговариваются к двум или менее месяцам лишения свободы либо к штрафу в размере 25 долларов.

В феврале полиция задержала 29 женщин, снявших платки во время кампании против ношения хиджаба, известной как "белые среды". Полицейские винят в этой еженедельной акции зарубежные спутниковые каналы.

Недовольство обязательным ношением хиджаба превратилось в Иране в способ показать свою свободу, раскованность, протест и красоту. Иранки экспериментируют с ношением платка, приспуская его на затылок, так чтобы была видна значительная часть волос, или надевают платок из совершенно прозрачной ткани, сквозь которую видна прическа.
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