Иранку приговорили к двум годам за снятие хиджаба

Суд в Тегеране приговорил женщину, которая сняла хиджаб на одной из улиц иранской столицы, к двум годам лишения свободы.
Об этом в четверг, 8 марта сообщает агентство Associated Press со ссылкой на прокурора Аббас Джафари Долатабади.
Имя женщины, которой вынесли приговор не называется, пишет Associated Press.
По данным агентства, гражданку исламской республики задержали еще в конце декабря.
Покурор рассказал в интервью журналистам, что женщина пыталась призвать население к борьбе с коррупцией, публично снимая хиджабы.
Отметим, что чаще всего женщины, обнажившие голову в общественных местах в Иране, приговариваются к двум или менее месяцам лишения свободы либо к штрафу в размере 25 долларов.
В феврале полиция задержала 29 женщин, снявших платки во время кампании против ношения хиджаба, известной как "белые среды". Полицейские винят в этой еженедельной акции зарубежные спутниковые каналы.
Недовольство обязательным ношением хиджаба превратилось в Иране в способ показать свою свободу, раскованность, протест и красоту. Иранки экспериментируют с ношением платка, приспуская его на затылок, так чтобы была видна значительная часть волос, или надевают платок из совершенно прозрачной ткани, сквозь которую видна прическа.