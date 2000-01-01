08.03 14:28 MIGnews.com

В Британии протестуют по случаю приезда саудовского принца

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По случаю приезда принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана в Великобританию, у стен британского парламента прошли сразу две акции протеста. Об этом сообщает Рейтерс.На первой акции участники устроили своеобразный перфоманс, где один из активистов в маске принца Салмана закидывал муляжи мертвых тел в фургон, рядом стоящая с ним женщина в образе премьер-министра Великобритании Терезы Мей, считала деньги.Необычная нота протеста выступает против нарушения прав человека и гибели людей в Йемене в результате борьбы Эр-Риада и международной коалиции возглавляемой Королевством против повстанцев-Хуситов."Саудовская Аравия и коалиция, возглавляемая Королевством убивает гражданских, умирают дети, и более того, они использую голод как оружие" - сказала одна из организаторов акции, добавив, что по вине СА и Великобритании каждые десять минут в Йемене умирают дети от болезней и голода, в связи с тем, что не получают необходимой медицинской помощи.Кроме того, у стен парламента установили статую в виде йеменского ребенка в окружении уничтоженных зданий и детских игрушек, на котором написано "не бомбите детей".По данным агентства, за период боевых действий с 2014 года, в Йемене погибли более 10 тысяч человек, а продовольственное положение страны находится в критическом состоянии.Ранее сообщалось, что на северо-востоке от йеменской столицы Атака, террористы совершили теракт с применением заминированного автомобиля. В результате нападения погибли не менее 11 человек.