Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Иран тестирует в Сирии химическое оружие | Фото:08.03 12:11   MIGnews.com

Иран тестирует в Сирии химическое оружие

Иран производит и тестирует в Сирии ракеты ближнего и среднего радиуса действия с химическими боеголовками.

Об этом заявил бывший генерал сирийской армии, экс-командир сирийских химических подразделений Захер аль-Сакат, сбежавший из Сирии, сообщает в четверг, 8 марта Arutz Sheva.

"Иран по-прежнему является основным поставщиком химического оружия для сирийского режима. Наряду с этим продолжается изготовление химического оружия на сирийской территории", - подчеркнул Захер Аль-Сакат.

Ранее аль-Сакат сообщал, что значительная часть запасов химического оружия не была уничтожена в Сирии. Его удалось скрыть от международных инспекторов.

По словам генерала, в трех разных центрах в Сирии иранские ученые, техники и военнослужащие разрабатывают ракеты с химическими боєголовками. Он уточнил, что радиус действия таких ракет от 5 до 35 километров.

Аль-Сакат добавил, что они будут использоваться для военных операций как на территории Сирии, так и для запусков через границу.

Аль-Сакат сказал, что, будучи генералом в сирийской армии, он трижды получал приказ использовать химическое оружие. Однако каждый раз он менял химические канистры на другие безвредные химические вещества.

Отметим, что в данный момент Захер Аль-Сакат возглавляет агентство по контролю за химическим оружием в Брюсселе.

Напомним, ранее на этой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, выступая на ежегодной конференции AIPAC в Вашингтоне, заявил о растущем влиянии Ирана на Ближний Восток и о необходимости остановить Тегеран.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:35
Президент Польши извинился за депортацию евреев 1968 года
15:03
"Над Мадельблиттом занесен кнут"
14:48
Макрон будет бороться с антисемитизмом во всех проявлениях
14:28
В Британии протестуют по случаю приезда саудовского принца
14:14
Министр Кац отметил значимость женщин на руководящих постах
14:02
Президент - за быстрый перевод посольства Чехии в Иерусалим
13:58
Пожар на заводе в Хайфе: один погибший
13:50
Франция выступила против планов Трампа о вводе пошлин
12:43
В бухте Хайфы пришвартовался флагман Шестого флота США
12:05
"Хизбалла" опасается молниеносной израильской атаки
11:54
БАГАЦ приостановил выдачу тела палестинца в Газу
11:35
Поздравление Ципи Ливни с праздником 8 марта (видео)
11:30
НАТО предупредили Турцию о последствиях покупки С-400
11:15
Польский Музей Полокоста расскажет о дружбе с евреями
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus