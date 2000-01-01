08.03 12:11 MIGnews.com

Иран тестирует в Сирии химическое оружие

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Иран производит и тестирует в Сирии ракеты ближнего и среднего радиуса действия с химическими боеголовками.Об этом заявил бывший генерал сирийской армии, экс-командир сирийских химических подразделений Захер аль-Сакат, сбежавший из Сирии, сообщает в четверг, 8 марта Arutz Sheva."Иран по-прежнему является основным поставщиком химического оружия для сирийского режима. Наряду с этим продолжается изготовление химического оружия на сирийской территории", - подчеркнул Захер Аль-Сакат.Ранее аль-Сакат сообщал, что значительная часть запасов химического оружия не была уничтожена в Сирии. Его удалось скрыть от международных инспекторов.По словам генерала, в трех разных центрах в Сирии иранские ученые, техники и военнослужащие разрабатывают ракеты с химическими боєголовками. Он уточнил, что радиус действия таких ракет от 5 до 35 километров.Аль-Сакат добавил, что они будут использоваться для военных операций как на территории Сирии, так и для запусков через границу.Аль-Сакат сказал, что, будучи генералом в сирийской армии, он трижды получал приказ использовать химическое оружие. Однако каждый раз он менял химические канистры на другие безвредные химические вещества.Отметим, что в данный момент Захер Аль-Сакат возглавляет агентство по контролю за химическим оружием в Брюсселе.Напомним, ранее на этой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, выступая на ежегодной конференции AIPAC в Вашингтоне, заявил о растущем влиянии Ирана на Ближний Восток и о необходимости остановить Тегеран.