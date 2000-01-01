08.03 10:31 MIGnews.com

Нападение в Хадере, мужчина получил ножевые ранения

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Сегодня на улице Файнберг в Хадере было совершено нападение на мужчину примерно 30 лет.Об этом в четверг, 8 марта сообщает газета "Маарив", передает Arutz Sheva.По словам полиции, при атаке злоумышленник применил холодное оружие.Мужчина получил легкие ранения и был доставлен в больницу. Сотрудники полиции приступили к расследованию обстоятельств происшествия.В пресс-службе полиции отмечают, что что в настоящий момент неизвестно, что стало причиной нападения.