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08.03 10:31   MIGnews.com

Нападение в Хадере, мужчина получил ножевые ранения

Сегодня на улице Файнберг в Хадере было совершено нападение на мужчину примерно 30 лет.

Об этом в четверг, 8 марта сообщает газета "Маарив", передает Arutz Sheva.

По словам полиции, при атаке злоумышленник применил холодное оружие.

Мужчина получил легкие ранения и был доставлен в больницу. Сотрудники полиции приступили к расследованию обстоятельств происшествия.

В пресс-службе полиции отмечают, что что в настоящий момент неизвестно, что стало причиной нападения.
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