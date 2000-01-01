08.03 11:15 MIGnews.com

Предполагаемый сын Ким Чен Нама подтвердил убийство отца

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Предполагаемый сын Ким Чен Нама, единокровного брата северокорейского лидера, выступил с видеообращением, в котором заявил, что его отца убили. Ролик размещен на сайте южнокорейской правозащитной организации, предоставляющей помощь сбежавшим гражданам КНДР.“Меня зовут Ким Хан Соль, я из Северной Кореи. Я член семьи Кимов. Мой отец был убит несколько дней назад. Сейчас я нахожусь вместе с матерью и сестрой. Надеюсь на улучшение ситуации”, - заявляет молодой человек на английском языке.Он также продемонстрировал свой паспорт, но изображение в видеоролике закрыто черным квадратом.Сейчас власти Южной Кореи выясняют подлинность материала и пытаются идентифицировать личность молодого человека.Предположительно старший брат главы КНДР Ким Чен Ына 46-летний Ким Чен Нам, имевший при себе паспорт на другое имя, был убит 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпур с помощью нервно-паралитического вещества.Ряд стран считают, что за этим стоят северокорейские спецслужбы. Инцидент привел к обоюдному выдворению из КНДР и Малайзии послов, а также к запрету на выезд из своей страны граждан противоположного государства. Кроме того, власти Малайзии намерены рассмотреть вопрос о разрыве отношений с Северной Кореей.