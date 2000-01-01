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На Израиль обрушится волна жары, пыльная буря и дождь 08.03 09:38   MIGnews.com

На Израиль обрушится волна жары, пыльная буря и дождь

Метеорологи предупреждают, что в ближайшие сутки погода в Израиле радикально изменится.

На протяжении дня 8 марта будет дуть сильный северо-восточный ветер. Завтра температура воздуха резко поднимется, следует ожидать пыльных бурь.

В прибрежной полосе, Ха-Шфела, Иорданской долине и Негеве температура вырастет на 6-8 градусов и достигнет 30-31 градуса.

В пятницу утром температура резко упадет, также резко увеличится влажность. Пройдут небольшие “грязные” - смешанные с пылью дожди.

MADA рекомендует людям с респираторными заболеваниями, проблемами с сердцем и легкими, а также беременным женщинам в эти дни не выходить на улицу. Также не рекомендуется заниматься спортом на открытых пространствах.
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