08.03 09:38 MIGnews.com

На Израиль обрушится волна жары, пыльная буря и дождь

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Метеорологи предупреждают, что в ближайшие сутки погода в Израиле радикально изменится.На протяжении дня 8 марта будет дуть сильный северо-восточный ветер. Завтра температура воздуха резко поднимется, следует ожидать пыльных бурь.В прибрежной полосе, Ха-Шфела, Иорданской долине и Негеве температура вырастет на 6-8 градусов и достигнет 30-31 градуса.В пятницу утром температура резко упадет, также резко увеличится влажность. Пройдут небольшие “грязные” - смешанные с пылью дожди.MADA рекомендует людям с респираторными заболеваниями, проблемами с сердцем и легкими, а также беременным женщинам в эти дни не выходить на улицу. Также не рекомендуется заниматься спортом на открытых пространствах.