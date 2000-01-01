08.03 09:30 MIGnews.com

На кабульский госпиталь напали боевики, переодетые врачами

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На госпиталь имени Сардар Дауд Хана в Кабуле напали пять боевиков, которые были переодеты в медработников. По другим данным, нападавших было трое.Сначала один из боевиков привел в действие взрывное устройство у входа в госпиталь. Это позволило остальным боевикам проникнуть внутрь, передает ТАСС. На третьем и четвертом этажах больницы произошла перестрелка. Затем прогремел еще один взрыв.Как сообщает "Интерфакс, район Вазир Мухаммад Акбархан находится в центре Кабула. Здесь расположены правительственные учреждения и дипломатические представительства, в том числе посольство США.Президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани осудил террористический акт и назвал его "нападением на весь афганский народ". Об этом он заявил, выступая на праздничном мероприятии, посвященном Международному женскому дню. Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за атаку.