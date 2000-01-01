08.03 09:10 MIGnews.com

Три человека ранены в результате ограбления "Аромы"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

По сообщению 10-го канала израильского ТВ, два человека в масках ворвались вечером 7 марта в отделение сети кафе “Арома” в Тамра.Они похитили несколько тысяч шекелей из кассы и бежали на скутере.Отъезжая от кафе они открыли беспорядочный огонь. Три человека, находившихся в кафе получили легкие ранения.Полиция установила блок-посты на шоссе №70 в районе ограбления, и опрашивает очевидцев в попытке идентифицировать нападавших.