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Три человека ранены в результате ограбления `Аромы` | Фото: Thinkstock08.03 09:10   MIGnews.com

Три человека ранены в результате ограбления "Аромы"

По сообщению 10-го канала израильского ТВ, два человека в масках ворвались вечером 7 марта в отделение сети кафе “Арома” в Тамра.

Они похитили несколько тысяч шекелей из кассы и бежали на скутере.

Отъезжая от кафе они открыли беспорядочный огонь. Три человека, находившихся в кафе получили легкие ранения.

Полиция установила блок-посты на шоссе №70 в районе ограбления, и опрашивает очевидцев в попытке идентифицировать нападавших.
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