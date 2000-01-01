08.03 09:04 MIGnews.com

Репатриантка убившая сына покончила с собой

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Репатриантка Ольга Борисова, в 2008 году утопившая на пляже в Бат-Яме своего 4-летнего сына, 7 марта покончила с собой.Борисова была признана виновной в убийстве и отсидела в тюрьме восемь лет.Илан Йехуда, бывший муж Борисовой и отец погибшего ребенка рассказал в интервью Галей ЦАХАЛ, что после освобождения Борисова жила в хостеле и начала работать. Она также выразила желание снова стать матерью посредством процедур IVF.Некоторое время назад у Борисовой диагностировали рак. Она перестала работать и жила у своей сестры в Кфар-Сабе. Йехуда сказал, что причиной самоубийства, по всей видимости, стали “отчаяние и одиночество”.