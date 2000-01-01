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YouTube 08.03 07:51   MIGnews.com

Жуткая авария в США: поезд врезался в автобус. Есть погибшие

Четыре человека погибли в результате ужасной аварии в американском штате Миссисипи. Десятки человек получили ранения. Инцидент произошел в городе Билокси округа Харрисон.

По сообщениям городских властей, товарный поезд врезался в пассажирский автобус и протащил его по железнодорожному полотну примерно около 100 метров. Также отмечается, что автобус, следовавший из Техаса, застрял на путях по невыясненным причинам.

На момент трагедии в салоне находилось приблизительно 50 человек, большинство из которых пожилые люди.
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