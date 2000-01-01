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Тель-Авив: станцию Ха-Шалом откроют раньше намеченного срока 08.03 07:27   MIGnews.com

Тель-Авив: станцию Ха-Шалом откроют раньше намеченного срока

По распоряжению министра транспорта Исраэля Каца и учитывая темпы продвижения работ по проходке тоннеля в рамках строительства красной линии метротрамвая, Управление железных дорог Израиля ("Ракевет Исраэль") проверяет возможность возобновить работу станции "Ха-Шалом" уже в четверг утром, 9 марта. Окончательное решение будет принято завтра, в среду, 8 марта, в зависимости от дальнейшего темпа продвижения работ и после проведения оценки ситуации.

Напомним, что в эти дни под железнодорожным полотном в районе станции "Ха-Шалом" прокладывается тоннель - фрагмент красной линии метротрамвая.

Согласно соответствующим инструкциям, работа поездов на этом участке на время проходки тоннеля временно прекращена.

В связи с этим движение поездов с севера завершается на станции "Савидор" (Арлозоров), с юга - на станции "Ха-Хагана". Минтранс совместно с Управлением железных дорог Израиля задействуют специальные автобусы-шаттлы, предоставляются дополнительные альтернативы передвижения.

Специальный оперативный штаб следит за работой общественного транспорта в районе упомянутых станций и реагирует в случае необходимости, регулируя работу шаттлов и поездов.
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