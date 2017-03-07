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08.03 07:09   MIGnews.com

По шоссе Аялон - против направления движения

Второй канал израильского ТВ показал клип камер наружного наблюдения на одной из главных транспортных артерий Израиля - шоссе Аялон.




В прошлую пятницу полиция начала получать звонки от встревоженных водителей, сообщающих о том, что по шоссе Аялон по встречной полосе едет автомобиль.

Автомобиль ехал медленно, виляя между полосами. Водители с трудом уклонялись от столкновения с ним.

Полиция арестовала 78-летнего водителя автомобиля, сообщившего, что он “запутался”. Только по счастливой случайности никто не пострадал.
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