08.03 07:09 MIGnews.com
По шоссе Аялон - против направления движения
Второй канал израильского ТВ показал клип камер наружного наблюдения на одной из главных транспортных артерий Израиля - шоссе Аялон.
В прошлую пятницу полиция начала получать звонки от встревоженных водителей, сообщающих о том, что по шоссе Аялон по встречной полосе едет автомобиль.
Автомобиль ехал медленно, виляя между полосами. Водители с трудом уклонялись от столкновения с ним.
Полиция арестовала 78-летнего водителя автомобиля, сообщившего, что он “запутался”. Только по счастливой случайности никто не пострадал.
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