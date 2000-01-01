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В Одесской области уничтожен мемориал жертвам Холокоста | Фото: Bordelais/Flickr08.03 20:28   MIGnews.com

В Одесской области уничтожен мемориал жертвам Холокоста

Группа неизвестных полностью уничтожила часть мемориала жертвам Холокоста, который был установлен на новом еврейском кладбище в Саврани Одесской области. Об этом украинской прессе сообщил директор Одесского музея памяти жертв Холокоста Павел Козленко.

"Мемориал разбит неизвестными вдребезги, на мелкие кусочки, до самого маленького кирпичика", - цитирует его УНИАН.

В Савранском районном совете уточняют, что "разрушен не сам мемориал, а его часть -стена перед ним".

Данный мемориал жертвам Катастрофы был в свое время построен на пожертвования членов местной еврейской общины, но на сегодняшний день в Саврани евреев не осталось.

В то же время в украинской полиции считают, что человеческий фактор здесь ни при чем – время и погода уничтожили стену самостоятельно. Однако, по словам местных жителей, в прошлом мемориал жертвам Холокоста тоже претерпевал разрушения.

В полиции Одесской области начали проверку по данному факту.
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