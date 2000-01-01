В Одесской области уничтожен мемориал жертвам Холокоста
Группа неизвестных полностью уничтожила часть мемориала жертвам Холокоста, который был установлен на новом еврейском кладбище в Саврани Одесской области. Об этом украинской прессе сообщил директор Одесского музея памяти жертв Холокоста Павел Козленко.
"Мемориал разбит неизвестными вдребезги, на мелкие кусочки, до самого маленького кирпичика", - цитирует его УНИАН.
В Савранском районном совете уточняют, что "разрушен не сам мемориал, а его часть -стена перед ним".
Данный мемориал жертвам Катастрофы был в свое время построен на пожертвования членов местной еврейской общины, но на сегодняшний день в Саврани евреев не осталось.
В то же время в украинской полиции считают, что человеческий фактор здесь ни при чем – время и погода уничтожили стену самостоятельно. Однако, по словам местных жителей, в прошлом мемориал жертвам Холокоста тоже претерпевал разрушения.
В полиции Одесской области начали проверку по данному факту.