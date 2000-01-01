08.03 20:28 MIGnews.com

В Одесской области уничтожен мемориал жертвам Холокоста

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Группа неизвестных полностью уничтожила часть мемориала жертвам Холокоста, который был установлен на новом еврейском кладбище в Саврани Одесской области. Об этом украинской прессе сообщил директор Одесского музея памяти жертв Холокоста Павел Козленко."Мемориал разбит неизвестными вдребезги, на мелкие кусочки, до самого маленького кирпичика", - цитирует его УНИАН.В Савранском районном совете уточняют, что "разрушен не сам мемориал, а его часть -стена перед ним".Данный мемориал жертвам Катастрофы был в свое время построен на пожертвования членов местной еврейской общины, но на сегодняшний день в Саврани евреев не осталось.В то же время в украинской полиции считают, что человеческий фактор здесь ни при чем – время и погода уничтожили стену самостоятельно. Однако, по словам местных жителей, в прошлом мемориал жертвам Холокоста тоже претерпевал разрушения.В полиции Одесской области начали проверку по данному факту.