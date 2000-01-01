Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












08.03 19:34   MIGnews.com

В Германии судят иранского шпиона, следившего за евреями

8 марта на заседании государственного суда Берлина предстал 31-летний гражданин Пакистана Саид Хайдер Мустафа, которого обвиняют в шпионаже за израильскими и еврейскими объектами в пользу Ирана. Спецслужбы подозревают, что сбор данных велся для дальнейших терактов.

Следователи считают Мустафу шпионом КСИР, которая задумала убить экс-президента сообщества Германо-израильской дружбы, а также бывшего члена Бундестага от социал-демократов Рейнхольда Роббе, а также Даниэля Руаха, профессора франко-израильского происхождения из парижской Высшей школа коммерции.

Сам Мустафа отказался от каких-либо заявлений по поводу обвинений.

Гособвинение утверждает, что с июля 2015 года по июль 2016 года пакистанец собрал огромное количество информации о Роббе и Руахе: порядка 900 фото и десятков видеозаписей, детально прописанные их распорядки дня, рабочие и домашние адреса. Через некоего "Махмуда" он передавал секретные послания в "Кодс" - подразделение КСИР, отвечающее за операции за пределами Ирана. Помимо того, он собирал информацию о еврейском издании Juedische Allgemeine.

За свою шпионскую работу Мустафа получил не менее 2052 евро. В октябре 2015 и феврале 2016 года он совершал поездки в Пакистан, где делал пересадку до Ирана, где, вероятнее всего, и состоялась его встреча с тем самым "Махмудом", считает прокурор Михаэль Гревен.

За его действия Мустафе угрожает до 5 лет лишения свободы. Суд возобновится в понедельник, 13 марта.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:49
Иорданец-убийца 7 израильских школьниц будет свободен
20:28
В Одесской области уничтожен мемориал жертвам Холокоста
19:56
Бренд Ivanka Trump установил рекорд по продажам
18:53
Пока Нетаниягу не признают виновным, он в отставку не уйдет
18:30
Уровень поддержки Трампа растет: уже 50%
17:50
Нетаниягу: Угроза Ирана сближает Израиль со странами региона
17:23
Американца судят за "убийство" манекена
16:44
Раввины запретили мужчинам служить вместе с женщинами
16:15
Египет приговорил 6 израильтян к 25 годам тюрьмы
15:48
Ривлин пригласил монархов Великобритании в Израиль
15:17
Еврокомиссия будет в тупике, если Ле Пен станет президентом
15:13
Премьер Польши: не переизбирать Туска главой Евросовета
14:53
Белый дом открестился от встреч Трампа с российским послом
14:28
В Мексике найдены фрагменты тел 6 человек в 13 мешках
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus