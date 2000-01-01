В Германии судят иранского шпиона, следившего за евреями
8 марта на заседании государственного суда Берлина предстал 31-летний гражданин Пакистана Саид Хайдер Мустафа, которого обвиняют в шпионаже за израильскими и еврейскими объектами в пользу Ирана. Спецслужбы подозревают, что сбор данных велся для дальнейших терактов.
Следователи считают Мустафу шпионом КСИР, которая задумала убить экс-президента сообщества Германо-израильской дружбы, а также бывшего члена Бундестага от социал-демократов Рейнхольда Роббе, а также Даниэля Руаха, профессора франко-израильского происхождения из парижской Высшей школа коммерции.
Сам Мустафа отказался от каких-либо заявлений по поводу обвинений.
Гособвинение утверждает, что с июля 2015 года по июль 2016 года пакистанец собрал огромное количество информации о Роббе и Руахе: порядка 900 фото и десятков видеозаписей, детально прописанные их распорядки дня, рабочие и домашние адреса. Через некоего "Махмуда" он передавал секретные послания в "Кодс" - подразделение КСИР, отвечающее за операции за пределами Ирана. Помимо того, он собирал информацию о еврейском издании Juedische Allgemeine.
За свою шпионскую работу Мустафа получил не менее 2052 евро. В октябре 2015 и феврале 2016 года он совершал поездки в Пакистан, где делал пересадку до Ирана, где, вероятнее всего, и состоялась его встреча с тем самым "Махмудом", считает прокурор Михаэль Гревен.
За его действия Мустафе угрожает до 5 лет лишения свободы. Суд возобновится в понедельник, 13 марта.