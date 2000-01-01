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Раввины запретили мужчинам служить вместе с женщинами | Фото: Israel Defense Forces/Flickr08.03 16:44   MIGnews.com

Раввины запретили мужчинам служить вместе с женщинами

Раввины Залман Меламед и Дов Лиор издали религиозную директиву, которая запрещает евреям служить в смешанных подразделениях ЦАХАЛе, где мужчины несут службу в одних подразделениях с женщинами.

Как говорится в распоряжении раввинов, израильская армия "разрушают скромность", а принципы ее руководства "прямо противоположны Торе".

Данное постановление было издано на следующий день после того, как раввин Игаль Левинштейн обрушился с резкой критикой на тенденцию к усилению роли женщин в ЦАХАЛе.

"Она будет привлекательна, если только не служила в "Каракаль". Как она может быть привлекательной после этого? Ну и что из того, что она командовала взводом? Это безумие, это дурдом. Но если это - религиозная девушка, забудьте об этих светских. Нам портят девушек, тех, которых забирают в армию. Они идут туда еврейками, а возвращаются оттуда уже не еврейками", - заявил он своим ученикам на курсах подготовки к армии религиозной молодежи в Эли.
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