Раввины запретили мужчинам служить вместе с женщинами
Раввины Залман Меламед и Дов Лиор издали религиозную директиву, которая запрещает евреям служить в смешанных подразделениях ЦАХАЛе, где мужчины несут службу в одних подразделениях с женщинами.
Как говорится в распоряжении раввинов, израильская армия "разрушают скромность", а принципы ее руководства "прямо противоположны Торе".
Данное постановление было издано на следующий день после того, как раввин Игаль Левинштейн обрушился с резкой критикой на тенденцию к усилению роли женщин в ЦАХАЛе.
"Она будет привлекательна, если только не служила в "Каракаль". Как она может быть привлекательной после этого? Ну и что из того, что она командовала взводом? Это безумие, это дурдом. Но если это - религиозная девушка, забудьте об этих светских. Нам портят девушек, тех, которых забирают в армию. Они идут туда еврейками, а возвращаются оттуда уже не еврейками", - заявил он своим ученикам на курсах подготовки к армии религиозной молодежи в Эли.