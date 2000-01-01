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Госпиталь Кабула зачистили от боевиков 08.03 14:23   MIGnews.com

Госпиталь Кабула зачистили от боевиков

В Афганистане праздник 8 марта испортили террористы. Они напали на военный госпиталь в Кабуле. Их жертвами стали не менее 15 человек, еще 70 получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя группировка ИГ.

Ранним утром группа боевиков, переодетых врачами, пошла на штурм крупнейшего военного госпиталя в Кабуле. Один взорвал себя на проходной. Другие ворвались внутрь здания.

Врач Абдул Кадир рассказал: "Я был в операционной, когда туда вломился террорист-смертник в белом халате. Он начал стрелять в меня, я упал на землю, тогда он застрелил моего коллегу. Мне удалось сбежать через черный ход".

Террористы поднимались с этажа на этаж, пациенты заперлись в палатах, охрана и сотрудники сил безопасности преследовали боевиков. Перестрелка не утихала несколько часов. Военные заблокировали все подступы к зданию, опасались, что к нападавшим придет подмога.

Экстремисты попытались взять в заложники группу врачей, а также людей, проходивших лечение в больнице. Судя по поступающим данным, их удалось освободить. Сейчас военные заявляют, что госпиталь полностью очищен от террористов, большинство из них уничтожены, прочих преследуют силовики.

Президент Афганистана Ашраф Гани заявил: "Для всех религий больница — неприкосновенное место. И нападать на него — значит, нападать на весь Афганистан!".

Больница имени Мухаммеда Дауда — крупнейший военный госпиталь в Кабуле, именно там проходят лечение крупные военные чины Афганистана. Пока неясно, охотились боевики за кем-то конкретным, или просто хотели нанести максимальный вред военным, и, заодно, чтобы про атаку моментально узнала вся страна.
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