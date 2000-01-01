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В Мексике найдены фрагменты тел 6 человек в 13 мешках | Фото: Thinkstock08.03 14:28   MIGnews.com

В Мексике найдены фрагменты тел 6 человек в 13 мешках

Власти штата Герреро заявили, что на юге Мексики были обнаружены шесть расчлененных тел в 13 пластиковых пакетах. Инцидент произошел в горном городе Чилапа. Пресс-секретарь службы безопасности Роберто Эредиа заявил, что полиция штата и военные приехали на вызов в 911 и обнаружили мешки на обочине дороги города.

Об этом пишет USA Today.

Он добавил, что человеческие останки находятся в стадии сильного разложения. По предварительному расследованию, предполагается, что убийства связаны с борьбой между преступными группировками за посев, сбор и перевалку мака в данном районе.

Отмечается, что 13 мешков были обнаружены через день после того, как полиция сообщила, что около 11 мешков с человеческими останками были обнаружены в районе города Чилапа.
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