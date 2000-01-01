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YouTube 08.03 13:25   MIGnews.com

Напавшие на госпиталь в Кабуле боевики захватили заложников

Боевики, напавшие на военный госпиталь в столице Афганистане, захватили в заложники пациентов и медперсонал, сообщает Khurshid со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В среду на территории госпиталя прогремел взрыв и началась перестрелка. Боевики проникли в здание и открыли огонь по находящимся там людям. По данным минздрава Афганистана, жертвами нападения стали три человек, более 50 — получили ранения.

Всего на госпиталь напали пять человек. Один из них подорвался у главного входа, еще двое — ликвидированы силами безопасности. Оставшиеся террористы продолжают оказвать сопротивление.

Отмечается, что медленный ход операции силовиков связан с опасениями нанести урон мирным гражданам.

Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок. Представители движения Талибан» (запрещено в РФ) отрицают свою причастность к атаке.


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