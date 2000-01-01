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YouTube 08.03 11:30   MIGnews.com

В результате нападения на госпиталь пострадали 50 человек

Более 50 человек пострадали в результате нападение боевиков на военный госпиталь в афганском Кабуле, два боевика ликвидированы. Об этом сообщают афганские СМИ.

“54 человека пострадали, тела трех человек доставлены в госпиталь. Четверо пострадавших также доставлены в больницу”, — сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на минздрав страны.

Также, по данным агентства Pajhwok, что в ходе нападения боевиков на госпиталь убиты два террориста-смертника.
“Талибан”, как сообщается, опроверг причастность к нападению.

Ранее сообщалось о двух погибших в результате нападения.
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