08.03 11:30 MIGnews.com

В результате нападения на госпиталь пострадали 50 человек

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Более 50 человек пострадали в результате нападение боевиков на военный госпиталь в афганском Кабуле, два боевика ликвидированы. Об этом сообщают афганские СМИ.“54 человека пострадали, тела трех человек доставлены в госпиталь. Четверо пострадавших также доставлены в больницу”, — сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на минздрав страны.Также, по данным агентства Pajhwok, что в ходе нападения боевиков на госпиталь убиты два террориста-смертника.“Талибан”, как сообщается, опроверг причастность к нападению.Ранее сообщалось о двух погибших в результате нападения.