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Новые данные о жертвах схода лавины во французских Альпах | Фото: Thinkstock08.03 10:31   MIGnews.com

Новые данные о жертвах схода лавины во Французских Альпах

Один гражданин Нидерландов погиб и еще двое считаются пропавшими без вести в результате схода лавины на популярный горнолыжный курорт Тинье во Французских Альпах.

Об этом сообщила местная полиция в среду, 8 марта.

В полиции также добавили, что поиски пропавших лыжников продолжились, после того, как в течение ночи было найдено одно тело жертвы.

Напомним, что во вторник, 7 марта, лыжный курорт Тинье во Французских Альпах накрыло снежной лавиной. Лавина сошла в тот момент, когда на склоне было много лыжников. Спасательные работы в данном районе были затруднены из-за плохой видимости.

Также в прошлом месяце четыре человека - семья и лыжный инструктор погибли в том же районе в результате схода лавины.
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