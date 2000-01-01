Новые данные о жертвах схода лавины во Французских Альпах
Один гражданин Нидерландов погиб и еще двое считаются пропавшими без вести в результате схода лавины на популярный горнолыжный курорт Тинье во Французских Альпах.
Об этом сообщила местная полиция в среду, 8 марта.
В полиции также добавили, что поиски пропавших лыжников продолжились, после того, как в течение ночи было найдено одно тело жертвы.
Напомним, что во вторник, 7 марта, лыжный курорт Тинье во Французских Альпах накрыло снежной лавиной. Лавина сошла в тот момент, когда на склоне было много лыжников. Спасательные работы в данном районе были затруднены из-за плохой видимости.
Также в прошлом месяце четыре человека - семья и лыжный инструктор погибли в том же районе в результате схода лавины.