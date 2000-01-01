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08.03 10:17   MIGnews.com

Ливия: в боях между контрабандистами людей убиты 22 человека

Международная Организация Миграции сообщает, что с начала текущего года в боях между конкурирующими бандами контрабандистов людей в Ливии были убиты 22 человека и более 100 ранены.

Организация ссылается на “информацию, полученную от ливийских коллег”.

В текущем году 140 человек утонули у ливийских берегов, и еще 477 - по пути в Европу.

В Италию с начала года прибыли 15 760 мигрантов, еще 3 тысячи были спасены в море и отправлены обратно в Ливию. В этом году поток мигрантов, направляющихся из Ливии в Европу вырос на 50%.
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