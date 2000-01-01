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Массовая драка в Рахате закончилась пожаром | Фото:08.02 07:43   MIGnews.com

Массовая драка в Рахате закончилась пожаром

Полиция спасла 11 человек из горящего здания после массовой драки в южном городе Рахат.

Инцидент произошел в пятницу, 7 февраля, сообщает The Times of Israel

В результате ЧП семеро полицейских пострадали, отравившись продуктами горения.

Изначально правоохранители получили сообщение о массовой драке, в ходе которой два здания и были подожжены. Полицейским пришлось вступить в рукопашную, в результате чего те сумели взять ситуацию под свой контроль. Пятерых правоохранителей доставили в медицинский центр Сорока в Беэр-Шеве, а остальным пострадавшим оказали первую помощь на месте происшествия.

Люди, спасенные из огня, оказались жителями одного из зданий и, по-видимому, не участвовали в столкновении.

Одного из зачинщиков драки в итоге удалось арестовать.


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