Массовая стрельба в Таиланде: число жертв возросло
Число погибших в теракте в Таиланде возросло до 20 человек. Об этом рассказал один из сотрудников службы скорой помощи города Корат. Таиландский военный устроил стрельбу в торговом центре города на востоке страны, возросло до 20 человек.
По словам представителя министерства обороны Таиланда, мотивы преступника неизвестны. "Мы не знаем, почему он это сделал. Похоже, он сошел с ума", цититрует ведомство местное издание Bangkok Post.
Напомним, что нападение в северо-восточном городе Накхонратчасима, также известном как Корат, началось поздно днем в армейских казармах, сообщили AFP в полиции. По сообщениям местных СМИ, боевик, которого полиция определила как старшего сержанта Джакапанта Томмы, убил трех человек, в том числе своего командира, затем украл оружие и автомобиль и въехал в центр города.
Власти пока не поймали боевика. Считается, что он прячется в торговом центре. Во время нападения боевик также разместил фото и видео с полным тактическим снаряжением. В одном из обновлений Facebook он написал "Никто не может избежать смерти" и "Должен ли я сдаться?"
В более позднем посте он написал: "Я уже закончил."
На его фотографии в Facebook видно как он позирует в зеленом камуфляжном военном шлеме на фоне пожара. Страница Facebook стала недоступной после того, как началась стрельба.