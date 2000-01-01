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Массовая стрельба в Таиланде: число жертв возросло | Фото:08.02 20:12   MIGnews.com

Массовая стрельба в Таиланде: число жертв возросло

Число погибших в теракте в Таиланде возросло до 20 человек. Об этом рассказал один из сотрудников службы скорой помощи города Корат. Таиландский военный устроил стрельбу в торговом центре города на востоке страны, возросло до 20 человек.

По словам представителя министерства обороны Таиланда, мотивы преступника неизвестны. "Мы не знаем, почему он это сделал. Похоже, он сошел с ума", цититрует ведомство местное издание Bangkok Post.

Напомним, что нападение в северо-восточном городе Накхонратчасима, также известном как Корат, началось поздно днем ​​в армейских казармах, сообщили AFP в полиции. По сообщениям местных СМИ, боевик, которого полиция определила как старшего сержанта Джакапанта Томмы, убил трех человек, в том числе своего командира, затем украл оружие и автомобиль и въехал в центр города.

Власти пока не поймали боевика. Считается, что он прячется в торговом центре. Во время нападения боевик также разместил фото и видео с полным тактическим снаряжением. В одном из обновлений Facebook он написал "Никто не может избежать смерти" и "Должен ли я сдаться?"

В более позднем посте он написал: "Я уже закончил."

На его фотографии в Facebook видно как он позирует в зеленом камуфляжном военном шлеме на фоне пожара. Страница Facebook стала недоступной после того, как началась стрельба.


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