08.02 20:02 MIGnews.com

По Израилю выпущена ракета из Газы

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ЦАХАЛ сообщил, что палестинские террористы в Газе выпустили по меньшей мере одну ракету по южному Израилю в субботу вечером, 8 февраля.Сообщается, что ракет приземлилась в открытом поле.Согласно региональному совету Шаара Ханегева, пострадавших нет.Поскольку ракета была нацелена не на населенный пункт, сирены ракетной тревоги не сработали.Ранее в субботу подозрительное самодельное взрывное устройство, запущенное из Газы, было обнаружено в поле в региональном совете Мерхавим.