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08.02 20:02   MIGnews.com

По Израилю выпущена ракета из Газы

ЦАХАЛ сообщил, что палестинские террористы в Газе выпустили по меньшей мере одну ракету по южному Израилю в субботу вечером, 8 февраля.

Сообщается, что ракет приземлилась в открытом поле.

Согласно региональному совету Шаара Ханегева, пострадавших нет.

Поскольку ракета была нацелена не на населенный пункт, сирены ракетной тревоги не сработали.

Ранее в субботу подозрительное самодельное взрывное устройство, запущенное из Газы, было обнаружено в поле в региональном совете Мерхавим.


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