08.02 18:34 MIGnews.com

64 случая заражения коронавирусом на лайнере в Японии

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Еще три человека на круизном лайнере из Японии заразились коронавируса, в результате чего общее количество подтвержденных случаев достигло 64, сообщил министр здравоохранения Японии в субботу, 8 февраля.По данным Министерства иностранных дел, среди пассажиров на корабле находятся 15-17 израильтян, которые в настоящее время на карантине. Пока неясно, заражены ли они. По прибытии в Иокогаму лайнер был помещен на двухнедельный карантин после того, как у человека, высадившегося в Гонконге, диагностировали вирус.Около 3700 человек находятся на борту судна, экипаж которой обычно составляет 1100 человек, а пассажировместимость - 2670 человек.Персонал раздал пассажирам термометры для слежения за температурой, а также номер службы психологической помощи, который доступны для телефонных консультаций круглосуточно.