Военный расстрелял людей в Таиланде: 14 погибших

Тайский солдат застрелили по меньшей мере 17 человек в результате нападения на торговый центр. Он также выложил видео теракта в Facebook, сообщили в субботу, 8 февраля, службы экстренной помощи.
Нападение в северо-восточном городе Накхонратчасима, также известном как Корат, началось поздно днем в армейских казармах, сообщили AFP в полиции. По сообщениям местных СМИ, боевик, которого полиция определила как старшего сержанта Джакапанта Томмы, убил трех человек, в том числе своего командира, затем украл оружие и автомобиль и въехал в центр города.
Власти пока не поймали боевика. Считается, что он прячется в торговом центре. Во время нападения боевик также разместил фото и видео с полным тактическим снаряжением. В одном из обновлений Facebook он написал "Никто не может избежать смерти" и "Должен ли я сдаться?"
В более позднем посте он написал: "Я уже закончил."
На его фотографии в Facebook видно как он позирует в зеленом камуфляжном военном шлеме на фоне пожара. Страница Facebook стала недоступной после того, как началась стрельба.
В Таиланде зафиксирован один из самых высоких показателей владения оружием в мире.
Ранее сообщалось, солдат Вооруженных сил Таиланда застрелил своего командира и двоих сослуживцев, после чего открыл хаотичный огонь по посетителям торгового центра в городе Корат, что северо-востоке страны.
Трагедия произошла в городе Корат утром субботы, 8 января, сообщают местные СМИ.