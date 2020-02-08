Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Военный расстрелял людей в Таиланде: 14 погибших | Фото:08.02 18:10   MIGnews.com

Военный расстрелял людей в Таиланде: 14 погибших

Тайский солдат застрелили по меньшей мере 17 человек в результате нападения на торговый центр. Он также выложил видео теракта в Facebook, сообщили в субботу, 8 февраля, службы экстренной помощи.

Нападение в северо-восточном городе Накхонратчасима, также известном как Корат, началось поздно днем ​​в армейских казармах, сообщили AFP в полиции. По сообщениям местных СМИ, боевик, которого полиция определила как старшего сержанта Джакапанта Томмы, убил трех человек, в том числе своего командира, затем украл оружие и автомобиль и въехал в центр города.

Власти пока не поймали боевика. Считается, что он прячется в торговом центре. Во время нападения боевик также разместил фото и видео с полным тактическим снаряжением. В одном из обновлений Facebook он написал "Никто не может избежать смерти" и "Должен ли я сдаться?"

В более позднем посте он написал: "Я уже закончил."

На его фотографии в Facebook видно как он позирует в зеленом камуфляжном военном шлеме на фоне пожара. Страница Facebook стала недоступной после того, как началась стрельба.

В Таиланде зафиксирован один из самых высоких показателей владения оружием в мире.





Ранее сообщалось, солдат Вооруженных сил Таиланда застрелил своего командира и двоих сослуживцев, после чего открыл хаотичный огонь по посетителям торгового центра в городе Корат, что северо-востоке страны.

Трагедия произошла в городе Корат утром субботы, 8 января, сообщают местные СМИ.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:41
Айман Уда предпочитает уд
18:34
64 случая заражения коронавирусом на лайнере в Японии
17:42
Ментальность дарбуки: члена Кахоль Лаван обвинили в расизме
17:39
Сирийская армия захватила Сарагеб
17:07
Кинерет продолжает подниматься
16:40
Хаменеи: Иран не представляет угрозы для других стран
16:12
Аббас боится ехать в Газу из-за Израиля
15:39
Иран хочет помирить Турцию с Сирией
15:16
Британцы заразились коронавирусом на горнолыжном курорте
15:09
Тайский военный хладнокровно расстрелял дюжину людей  
14:38
Израиль запретил ПА торговать сельхозпродукцией
13:40
Премьер Малайзии: Сделка века – неприемлема и несправедлива
11:36
Сделка века может мобилизовать арабский электорат Израиля
10:48
Массовые беспорядки охватили полдесятка сел в Казахстане  
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus