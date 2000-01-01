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Пилот Коби Брайанта мог избежать катастрофы - комиссия | Фото:09.02 05:49   MIGnews.com

Пилот Коби Брайанта мог избежать катастрофы - комиссия

Пилот баскетболиста Коби Брайанта, погибшего в авиакатастрофе, потерял контроль над вертолетом из-за сильной облачности. Об этом говорится в расследовании ESPN.

Сообщается, что в двигателе не было обнаружено никаких поломок.

По мнению специальной комиссии, пилот Ара Зобаян мог обойти облако, если бы поднялся еще на 30 метров, что заняло бы всего 12 секунд. Тем не менее, Зобаян начал резкое снижение на высоте около 700 метров со смещением влево из-за чего врезался в склон горы.

Коби Брайант, одна из его дочерей и семь других пассажиров погибли в воскресенье, 26 января, при крушении вертолета.


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