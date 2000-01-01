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Британцы заразились коронавирусом на горнолыжном курорте | Фото:08.02 15:16   MIGnews.com

Британцы заразились коронавирусом на горнолыжном курорте

Французские чиновники здравоохранения сообщили в субботу, 8 февраля, что пять британских граждан в заразились новым коронавирусом на горнолыжном курорте во Франции. Сообщается, что им поставили диагноз после пребывания в одном шале с туристом из Сингапура.

Об этом сообщает Reuters.

По словам министра здравоохранения Аньес Бузин, группа людей, недавно заразившихся вирусом, находится в стабильном состоянии. Среди них есть маленький ребенок, чей возраст не уточняется.

По словам Бузин, они остаются в том же "изолированном" шале на курорте Контамин-Монжуа в Савойе на востоке Франции. Курорт находится во французских Альпах, недалеко от швейцарского города Женева и вершины Монблана.

Представитель министерства иностранных дел Великобритании заявил, что Великобритания запросила информацию о заражении своих граждан и готова предложить любую необходимую поддержку.

Новые случаи заражения привели к тому, что общее число людей, инфицированных вирусом во Франции, достигло 11.


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