08.02 10:48 MIGnews.com

Массовые беспорядки охватили полдесятка сел на юге Кахстана

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Десятки жителей села Мансанчи, что на юге Казахстана, устроили побоище, результатом которого стали массовые беспорядки, которые по самым скромным подсчетам охватили уже полдесятка населенных пунктов, а также гибель по меньшей мере восьмерых человек, в числе которых минимум один полицейский.Причиной инцидента, произошедшего вечером пятницы, 7 февраля, по предварительным данным мог стать межэтнический конфликт, сообщают местные СМИ.По данным местной полиции, поначалу в конфликте участвовали около 70 агрессивно настроенных жителей села, между которыми и завязалась драка. Очевидцы конфликта засняли происходящее на видео, которые вскоре появились в социальных сетях. Это спровоцировало эскалацию конфликта, к которому подключились около трехсот жителей окрестных населенных пунктов.На место происшествия прибыли правоохранители, встретившие ожесточенное сопротивление. В полицейских бросали камни и другие тяжелые предметы, а позже против силовиков и вовсе применили огнестрельное оружие.По официальным данным конфликтом охвачены села Аухатты и Булан-Батыр, периметр которых окружили блокпостами. В свою очередь местные жители говорят о погромах по меньшей мере в пяти селах района.В результате столкновений были повреждены более трех десятков домов, 15 магазинов и кафе и 23 автомобиля.В свою очередь президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утром субботы, 8 января, потребовал от руководства силовых органов успокоить местное население и наказать виновных в беспорядках."Требую немедленно привлечь к ответственности лиц, призывающих к межнациональной розни, а также распространяющих провокационные слухи и дезинформацию", - заявил Токаев, косвенно подтвердив наличие межэтнического конфликта.Стоит отметить, что село Масанчи находится рядом с границей Кыргызстана. Этот и несколько соседних населенных пунктов – места компактного проживания этнических дунган.А вот министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев заявил, что причиной беспорядков якобы стал некий бытовой конфликт."Это бытовой конфликт. Сейчас идут следственные мероприятия. По их завершению полицейские сообщат вам, что там происходило поминутно. В том числе отвечать на вопрос: кто виноват, почему это произошло", — сказал Абаев.