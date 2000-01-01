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В результате удара американских сил убиты 100 солдат Асада 08.02 09:21   MIGnews.com

В результате удара американских сил убиты 100 солдат Асада

Штаб-квартира Сирийских Демократических сил ( SDF) в провинции Дейр эз-Зур подверглась атаке со стороны сирийских сил.

В атаке против базы в Хушум принимали участие до 500 солдат, поддержанных танками Т-54 и Т-72.

Хушум расположен в 8 км к востоку от Евфрата.

Ракеты разорвались на территории штаб-квартиры в Хушум, американские советники, находившиеся там, вызвали авиационную поддержку.

Одновременно по сирийским силам был также нанесен артиллерийский удар.

В результате серии артиллерийских и авиационных ударов убиты 100 сирийских солдат, сообщает CNN.
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