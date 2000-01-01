08.02 08:44 MIGnews.com
В Лондоне загорелся пассажирский поезд
На юго-западе Лондона загорелся пассажирский поезд, инцидент произошел в час пик рядом со станцией Беррилендс.
Об этом в четверг, 8 февраля сообщает The Daily Mail.
Издание отмечает, поезд железнодорожной компании South Western Railway направлялся от станции Clapham Junction в британской столице в город Уокин.
По словам очевидцев, они услышали три мощных хлопка, после которых началось возгорание. Пассажиров удалось вовремя эвакуировать, по предварительным данным пострадавших нет.
Предположительно причиной возгорания стали неполадки в электрооборудовании, а точнее короткое замыкание.
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