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В Лондоне загорелся пассажирский поезд | Фото:08.02 08:44   MIGnews.com

В Лондоне загорелся пассажирский поезд

На юго-западе Лондона загорелся пассажирский поезд, инцидент произошел в час пик рядом со станцией Беррилендс.

Об этом в четверг, 8 февраля сообщает The Daily Mail.

Издание отмечает, поезд железнодорожной компании South Western Railway направлялся от станции Clapham Junction в британской столице в город Уокин.

По словам очевидцев, они услышали три мощных хлопка, после которых началось возгорание. Пассажиров удалось вовремя эвакуировать, по предварительным данным пострадавших нет.

Предположительно причиной возгорания стали неполадки в электрооборудовании, а точнее короткое замыкание.
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