Коалиция США нанесла удар по сирийской армии

Силы коалиция, возглавляемой США, нанесли удар по проправительственным силам в Сирии.
Об этом в четверг, 8 февраля говорится в сообщении Пентагона.
Согласно заявлению коалиции, проправительственные формирования в Сирии атаковали штаб "Сирийских демократических сил", в котором присутствовали военные советники из США. Коалиция нанесла ответный удар.
"Сирийские проправительственные силы инициировали неспровоцированное нападение на штаб "Сирийских демократических сил" 7 февраля. Военнослужащие коалиции находились в качестве советников, помощников и сопровождающих сил вместе с партнерами SDF во время нападения в восьми километрах к востоку от согласованной линии предотвращения конфликтов на реке Евфрат", — говорится в сообщении командования.
В результате этого они посчитали возможным нанести ответный удар, заявляя о праве на самозащиту.
О пострадавших или погибших не сообщается.
Официальный Дамаск пока не прокомментировал это заявление.