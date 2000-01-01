08.02 07:27 MIGnews.com

Коалиция США нанесла удар по сирийской армии

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Силы коалиция, возглавляемой США, нанесли удар по проправительственным силам в Сирии.Об этом в четверг, 8 февраля говорится в сообщении Пентагона.Согласно заявлению коалиции, проправительственные формирования в Сирии атаковали штаб "Сирийских демократических сил", в котором присутствовали военные советники из США. Коалиция нанесла ответный удар."Сирийские проправительственные силы инициировали неспровоцированное нападение на штаб "Сирийских демократических сил" 7 февраля. Военнослужащие коалиции находились в качестве советников, помощников и сопровождающих сил вместе с партнерами SDF во время нападения в восьми километрах к востоку от согласованной линии предотвращения конфликтов на реке Евфрат", — говорится в сообщении командования.В результате этого они посчитали возможным нанести ответный удар, заявляя о праве на самозащиту.О пострадавших или погибших не сообщается.Официальный Дамаск пока не прокомментировал это заявление.