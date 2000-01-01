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Коалиция США атаковала проправительственные силы в Сирии | Фото:08.02 07:27   MIGnews.com

Коалиция США нанесла удар по сирийской армии

Силы коалиция, возглавляемой США, нанесли удар по проправительственным силам в Сирии.

Об этом в четверг, 8 февраля говорится в сообщении Пентагона.

Согласно заявлению коалиции, проправительственные формирования в Сирии атаковали штаб "Сирийских демократических сил", в котором присутствовали военные советники из США. Коалиция нанесла ответный удар.

"Сирийские проправительственные силы инициировали неспровоцированное нападение на штаб "Сирийских демократических сил" 7 февраля. Военнослужащие коалиции находились в качестве советников, помощников и сопровождающих сил вместе с партнерами SDF во время нападения в восьми километрах к востоку от согласованной линии предотвращения конфликтов на реке Евфрат", — говорится в сообщении командования.

В результате этого они посчитали возможным нанести ответный удар, заявляя о праве на самозащиту.

О пострадавших или погибших не сообщается.

Официальный Дамаск пока не прокомментировал это заявление.
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