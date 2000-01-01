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Скриншот с видео YouTube 09.02 02:06   MIGnews.com

Житель Приморья сжег многоквартирный дом, создавая биткоин

Из-за майнинга криптовалют, в России сгорел многоквартирный жилой дом. Инцидент обошелся без жертв, пишет Медуза.



Однако из-за пожара пострадал один жилец дома. Предполагается, что он надышался чадным газом. Его госпитализировали.

Пожар произошел в Приморье в городе Артеме около 3 часов ночи по местному времени в шести этажном доме. Локализовать его удалось только спустя 4 часа – в 7 утра.

В спасательной службе сообщили, что в квартире, где был очаг возгорания, были обнаружены системные блоки, охладители, видеокарты и другая техника, предназначенная для майнинга.
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