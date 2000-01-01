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09.02 03:27   MIGnews.com

Недалеко от Олимпийской деревни произошел масштабный пожар

В Южной Корее недалеко от Олимпийской деревни произошел масштабный пожар, сообщает Mirror.

Возгорание произошло в городе Канныне. По данным местных властей, огонь возник на строительной площадке.

Как утверждают очевидцы, стол черного дыма можно увидеть, поднимаясь около Олимпийского парка Ганьнун.

Информации о пострадавших пока нет.

Зимние Олимпийские игры начнутся 9 февраля и будут длиться до 25 числа.
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