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08.02 21:10   MIGnews.com

Обстрел из Сирии: Снаряд попал в здание

Сирия открыла огонь по израильскому беспилотнику. Согласно информации, предоставленной СМИ, обстрел произошёл в четверг, 8 февраля, вечером около 18.30 по местному времени.

Сообщается также о том, что из Сирии выпустили несколько снарядов, которые попали на территорию Маджаль-Шамс. Один снаряд задел здание в деревне и нанёс ему незначительный ущерб. Пострадавших в результате инцидента нет. Беспилотник также остался цел.

Стоит отметить, что в деревню уже не первый раз попадают снаряды, запущенные из Сирии, однако за всю историю никто из жителей посёлка в результате обстрелов ещё не пострадал.
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