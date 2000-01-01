08.02 21:10 MIGnews.com

Обстрел из Сирии: Снаряд попал в здание

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Сирия открыла огонь по израильскому беспилотнику. Согласно информации, предоставленной СМИ, обстрел произошёл в четверг, 8 февраля, вечером около 18.30 по местному времени.Сообщается также о том, что из Сирии выпустили несколько снарядов, которые попали на территорию Маджаль-Шамс. Один снаряд задел здание в деревне и нанёс ему незначительный ущерб. Пострадавших в результате инцидента нет. Беспилотник также остался цел.Стоит отметить, что в деревню уже не первый раз попадают снаряды, запущенные из Сирии, однако за всю историю никто из жителей посёлка в результате обстрелов ещё не пострадал.