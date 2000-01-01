08.02 20:27 MIGnews.com

ЦАХАЛ задержал предполагаемого террориста

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Араб предпринял попытку нападения на израильского солдата.Данный инцидент произошёл в четверг, 8 февраля, на 60-м шоссе, неподалеку от лагеря палестинских беженцев Аль-Фавар, который расположен к юго-западу от Хеврона.Араб был вооружён ножом, однако его успели обезвредить и задержать для того, чтобы передать службам безопасности для дальнейшего расследования.Согласно информации, предоставленной пресс-службой израильской армии, в результате данного инцидента погибших и пострадавших нет.