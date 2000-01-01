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ЦАХАЛ задержал предполагаемого террориста 08.02 20:27   MIGnews.com

ЦАХАЛ задержал предполагаемого террориста

Араб предпринял попытку нападения на израильского солдата.

Данный инцидент произошёл в четверг, 8 февраля, на 60-м шоссе, неподалеку от лагеря палестинских беженцев Аль-Фавар, который расположен к юго-западу от Хеврона.

Араб был вооружён ножом, однако его успели обезвредить и задержать для того, чтобы передать службам безопасности для дальнейшего расследования.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой израильской армии, в результате данного инцидента погибших и пострадавших нет.
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